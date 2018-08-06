شركة ديدي تستثمر مليار دولار في منصتها لخدمات السيارات

أعلنت ديدي تشوشينغ، أكبر شركة لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الصين، اليوم الاثنين، أنها تخطط لاستثمار مليار دولار في نشاطها لخدمات السيارات، وذلك في إطار تغييرات أوسع نطاقا على الهوية التجارية للوحدة.

وقالت الشركة إن أنشطتها للخدمات، التي تشمل تأجير السيارات وصيانتها وخدمات محطات الوقود، تحقق مبيعات سنوية 60 مليار يوان (8.79 مليار دولار)، بحسب "رويترز".

وصرح كيفين تشن رئيس الوحدة التي تغير اسمها إلى شياوجو "إضافة إلى خدمتنا لثلاثين مليون من سائقي ديدي، سنتطلع بقوة لتطوير منصة رائدة لجميع خدمات السيارات، قادرة على نيل أعلى درجات الثقة من مستخدمي السيارات".

جاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه ديدي لإجراء طرح عام أولي من المتوقع أن يلقى إقبالا شديدا، ربما يجري العام القادم، حسبما قالته مصادر مطلعة.