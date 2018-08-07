خسائر كبيرة تضرب مصانع أكبر اقتصاد في أوروبا

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، بما يشير إلى أن المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي اختتمت الربع الثاني بأداء أضعف.

وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 0.9 بالمئة، ليأتي أضعف من التوقعات في استطلاع لـ"رويترز" والتي أشارت لانخفاض نسبته 0.5 بالمئة.

وجرى تعديل بيانات مايو /أيار، لتظهر ارتفاعا نسبته 2.4 بالمئة من زيادة بنسبة 2.6 بالمئة في التقديرات السابقة.

© Sputnik . Natalia Seliverstova صندوق النقد: توترات تجارية بسبب فائض ألمانيا

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في بيان منفصل إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية استقرت دون تغيير يذكر على أساس شهري في يونيو /حزيران، بينما زادت الواردات 1.2 بالمئة.

وتراجع الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.3 مليار يورو، من 20.4 مليار يورو بعد التعديل بالرفع في مايو/أيار.