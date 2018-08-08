أسعار النفط صعودا وهبوطا بين واردات الصين والعقوبات الإيرانية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبيا، بالرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وفرض عقوبات على إيران.

وفي الساعة 0651 بتوقيت غرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.50 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 69.15 دولار للبرميل، بحسب ما نقلت "رويترز".

© AFP 2018 / العقوبات الأمريكية على إيران تلقي بظلالها على سعر النفط العالمي

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو/تموز، بعدما تراجعت في الشهرين السابقين، لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.

غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، أمس الثلاثاء، تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني، ستستهدف واشنطن أيضا قطاع النفط الإيراني.

وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأمريكية، حيث أعلن معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس/ آب إلى 407.2 مليون برميل.