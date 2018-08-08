تركيا تقول إنها ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

قال دونميز إن عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، ويسري حتى عام 2026، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت العقوبات الأمريكية ضد إيران، بحسب موقع "آر تي".

© Sputnik . Valeriy Melnikov ظريف: المقترحات الأوروبية تشمل استمرار إيران في بيع نفطها بالمستوى الحالي

كما أعرب وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن أسفهم لقرار واشنطن بشأن العقوبات.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تطبيق العقوبات على إيران على مرحلتين، الأولى بدأت، الاثنين 6 أغسطس/آب، حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم

والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية.

وستفرض واشنطن، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، والتحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على المصارف الأجنبية التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني،

مرورا بالعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.