خبير: "روس نفط" لن تتأثر بمشاكل شركة النفط الوطنية الفنزويلية

قال كبير محللي شركة "آتون" ألكسندر كورنيلوف أنه لا ينبغي أن يؤثر الوضع حول حجز أسهم شركة "سيتغو" والمشاكل الأخرى في شركة النفط الوطنية الفنزويلية، على انتظام إمدادات النفط إلى "روس نفط" الروسية.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina خطط عمل جديدة بين "روسنفط" والسعودية

موسكو — سبوتنيك . وأضاف كورنيلوف اليوم الثلاثاء: "أصبح من المعلوم في الأسبوع الماضي، أن محكمة ديلاوير الأمريكية وافقت على قرار الحجز على شركة "سيتغو للنفط" بناء على طلب من شركة "كريستاليكس" وهي شركة للذهب مقرها في تورونتو في كندا ، ولها سجل ناجح في تطوير وتشغيل مناجم الذهب في فنزويلا وأماكن أخرى في أمريكا الجنوبية، التي تسعى للحصول على تعويض بسبب تأميم أصولها في فنزويلا عام 2008.

وفي الوقت نفسه، تتحكم شركة "روس نفط" في 49.9 بالمئة من أسهم "سيتغو" المملوكة للشركة الوطنية للنفط في فنزويلا كضمان للالتزامات أمام الشركة الروسية.

وتعهد 50.1 بالمئة المتبقية من أسهم شركة "سيتغو" بموجب القرض المرخص لشركة النفط الوطنية في فنزويلا، ومعظم هذه السندات الأوروبية يحتفظ بها مستثمرون من الولايات المتحدة.