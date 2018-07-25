"داعش" يتبنى مسؤولية هجوم مدينة تورونتو الكندية

وقال التنظيم في بيان له، اليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز: "منفذ هجوم تورنتو جنوب شرقي كندا، مساء الأحد المنصرم، هو من جنود الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى.

© AFP 2018 / Don MacKinnon إطلاق الرصاص على عشرة بينهم طفل في تورونتو الكندية

وكان ر جل فتح النار على المارة في أحد شوارع تورونتو ، أكبر المدن الكندية، مساء الأحد الماضي، قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وقالت شرطة مدينة تورونتو الكندية، إن المشتبه به في الهجوم المسلح، يدعى فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما، مؤكدة أن أسرته قالت إنه كان يعاني من اضطرابات عقلية شديدة طيلة حياته.

وتعاني مدينة تورونتو الكندية، من ارتفاع حاد في أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية هذا العام. وأظهرت بيانات للشرطة الأسبوع الماضي أن عدد القتلى من أعمال عنف بأسلحة نارية في المدينة ارتفع بنسبة 53 بالمئة ليسجل 26 قتيلا حتى الآن في 2018 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما زاد عدد وقائع إطلاق النار بنسبة 13 بالمئة.