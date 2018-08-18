رفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا بمقدار 60 مرة

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، عن سعر عملة الـ"بترو" الرقمية الجديدة وكذلك الحد الأدنى للأجور الجديد في البلاد بداية من 20 أغسطس/آب الجاري، حيث ستتحول فنزويلا إلى استخدام عملة رقمية جديدة.

وبحسب مادورو، فإن سعر "بترو" واحد يساوي 60 دولارا، أو 3.6 ألف بوليفار جديد (360 مليون بوليفار قديم). في الوقت نفسه، فإن سعر "السوق السوداء" بلغ يوم الجمعة 5.9 مليون بوليفار قديم لكل دولار. وسيتم إزالة 5 أصفار من البوليفار الحالي.

© REUTERS / Miraflores Palace فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها

وسيكون الحد الأدنى للأجور نصف "بترو"، أي 1.8 ألف بوليفار جديد، أو 180 مليون بوليفار قديم. وهذا يعني زيادة حادة تبلغ 60 ضعف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعادل الآن 3 ملايين بوليفار فقط (30 بوليفار جديد).

كما أعلنت مادورو عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في البلاد من 12 إلى 16 ٪، وفقا لوكالة الأنباء الفنزويلية "AVN".

وقال مادورو في وقت سابق، إنه بداية من 20 أغسطس، فنزويلا سوف تستخدم عملتين — بوليفار وبترو. في الوقت نفسه، تبقى الأموال القديمة أيضا لحين الانتهاء من استخدامها نهائيا. كما سيتم ربط البوليفار مع بترو. وسيبدأ البنك المركزي في نشر أرقام رسمية تربط بين "بوليفار" و "بترو" كل يوم.

وأصدرت فنزويلا في 20 فبراير العملة الرقمية الجديدة المدعومة بالبترول "بترو" ، لتصبح بذلك أول دولة لها عملة رقمية مشفرة خاصة بها، مدعومة باحتياطيات النفط.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، أن بلاده ستلغي 5 أصفار من عملتها البوليفار، بدلا من 3 أصفار كانت تخطط لها أصلا، في مسعى للتكيف مع التضخم المتوقع أن يصل إلى مليون في المئة هذا العام.