المؤشر نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الين الياباني

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الين والمكاسب التي حققتها أسهم شركات صناعة الأدوية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.9% إلى 22601.77 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من أغسطس/ آب.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر القياسي 1.5%، منهيا موجة خسائر استمرا ثلاثة أسابيع، بحسب مانقلت "رويترز".

© Sputnik . Oleg Lastochkin الذهب يهبط والدولار يرتفع مع توقعات بارتفاع الفائدة

وظل الدولار فوق 111 ين بعد أن ربح نحو 0.7% مقابل العملة اليابانية عقب نشر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي أظهرت أن المسؤولين ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبا.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1709.20 نقطة، وجرى تداول 983.8 مليون سهم فقط مقارنة مع 1.3 مليار سهم في المتوسط الأسبوع الماضي.