الين يتراجع و نيكي يرتفع

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، بعد أن دعم تراجع الين ثقة المستثمرين بوجه عام، لكن تحذيرا بشأن الأرباح من كونتننتال الألمانية دفع أسهم شركات السيارات ومصنعي الإطارات للانخفاض.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 0.2 بالمئة عند 22410.82 نقطة.

وقال المحللون إن المستثمرين يحجمون عن الشراء تزامنا مع محادثات التجارة الصينية الأمريكية والمؤتمر السنوي للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول.

© REUTERS / Toru Hanai المؤشر نيكي يرتفع 0.04% في بداية التعاملات بطوكيو

والتقى المسؤولون الأمريكيون والصينيون للمرة الأولى منذ شهرين للعثور على مخرج من نزاع تجاري متفاقم بين البلدين، لكن لا مؤشرات على أن النقاشات منخفضة المستوى ستوقف الجولة الجديدة من الرسوم الأمريكية، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم.

ويلتقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي ومسؤولو بنوك مركزية آخرون في جاكسون هول، غدا الجمعة لمناقشة جذور عوامل معاكسة مثل التضخم المنخفض ونمو الأجور البطيء وتحسن الإنتاجية الضعيف.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل في بيكتت لإدارة الأصول: "يرغب المستثمرون في معرفة الاتجاه الذي ستأخذه السوق، وهل ستكون هناك تغييرات في قوة الدفع بعد تلك الأحداث."

وتراجعت أسهم شركات السيارات ومصنعي الإطارات والمكونات بعد أن هوى سهم كونتننتال لتوريدات السيارات 13 بالمئة بفعل تحذير بشأن الأرباح.

ونزلت أسهم تويوتا 1.1 بالمئة ونيسان وبريدجستون اثنين بالمئة، بحسب مانقلت "رويترز".

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1698.22 نقطة.