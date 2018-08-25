الصين تغري بريطانيا بعرض تجاري بعد الـ"بريكست"

قدمت الصين عرضا لبريطانيا يتضمن إجراء مباحثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم السبت، أن الصين قدمت عرضا إلى بريطانيا في ذات الوقت الذي تغرق فيه "الصين" في حرب تجارية مع أمريكا.

© Sputnik . Sergey Subbotin الصين مندهشة من بيان البيت الأبيض بشأن التجارة معها

وتسعى الصين لإيجاد حلفاء تجاريين في معركتها مع الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي تقول إدارته إن الصناعات التكنولوجية المتقدمة في الصين سرقت حقوق ملكية فكرية من شركات أمريكية ، وطالبت بتحرك بكين نحو شراء المزيد من المنتجات الأمريكية لتقليص فائض تجاري بقيمة 350 مليار دولار.

وأرسلت بريطانيا رسالة قوية إلى الشركات الصينية مفادها أنها منفتحة تماما على التجارة في الوقت الذي تتأهب فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

كما أن الصين إحدى الدول التي تود بريطانيا أن توقع اتفاقا للتجارة الحرة معها لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "رويترز" عن وانغ يي، عضو مجلس الدولة الصيني، خلال تصريحات للصحفيين في بكين بعد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن البلدين اتفقا على تعزيز التجارة والاستثمارات بينهما، بينما قال هانت إن وانغ عرض فتح نقاشات حول اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين بريطانيا والصين بعد الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "هذا شيء نرحب به وقلنا إننا سنبحث الأمر، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال وانغ إنه على الصين وبريطانيا أيضا معارضة الحماية التجارية ودعم التجارة العالمية الحرة.

ورغم أن إبرام اتفاق تجاري مع الصين سيكون نصرا سياسيا للحكومة البريطانية، فإنه لا يمكن البدء في مباحثات رسمية قبل أن تغادر الاتحاد الأوروبي بصورة رسمية.

وعادة ما تحتاج مباحثات التجارة الحرة سنوات عديدة لإكمالها.