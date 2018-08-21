بعد غضب الصينيين... "أبل" تحذف تطبيقات من متجرها

أفادت تقارير، أن شركة "أبل" الأمريكية، حذفت الآلاف من التطبيقات من متجرها في الصين.

وتم حذف تطبيقات مقامرة غير قانونية في الصين، بعد صدور تقرير صادر عن وسائل الإعلام الصينية الرسمية، يزعم أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أخفقت في إبعادها عن منصاتها.

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وتعرضت شركة " أبل " لانتقادات منذ شهر يوليو/ تموز، على الأقل من قبل وسائل الإعلام الحكومية الصينية، لفشلها في القيام بما يكفي لتنظيف متجر التطبيقات الخاص بها من المحتويات المحظورة أو غير القانونية، مثل تطبيقات المقامرة، حسبما ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال ".

ومن جانبها، أكدت "أبل" في بيان رسمي، أنها "يقظة" في إيجاد وسحب هذه الأنواع من التطبيقات من متجرها.

وقالت: "تطبيقات المقامرة غير قانونية وغير مسموح بها في متجر التطبيقات في الصين، لقد تخلصنا بالفعل العديد من التطبيقات وكذلك مطورين لمحاواتهم توزيع تطبيقات المقامرة غير القانونية على متجر التطبيقات لدينا".

ونقلا عن التلفزيون الرسمي الصيني، فأشار إلى أنه تم إزالة 25 ألف تطبيق، والتي تم إخفاء بعضها في متجر "أبل" لتبدو كأنها "تطبيقات يانصيب".

يذكر أن الصين تعتبر سوقا هامة بالنسبة لشركة "أبل"، إذ لا تمثل فقط ثاني أكبر مصدر للدخل من بعد الولايات المتحدة، ولكنها تستضيف جزءا كبيرا من سلسلة توريدات الشركة.

وفي العام الماضي 2017، قال مطورو الشبكات الافتراضية الخاصة "في بي إن" أن "أبل" سحبت تطبيقاتها من الصين، وقالت الشركة الأمريكية في بيان إن أي تطبيقات لا تلبي اللوائح الحكومية الصينية يتم حذفها على الفور.