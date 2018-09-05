قبل حدوث الحريق..."تويوتا" تسحب عددا من سياراتها من الأسواق

قامت شركة السيارات اليابانية "تويوتا موتورز" باستدعاء وسحب نحو مليون سيارة من طراز "Prius" و "C-HR" بسبب مشاكل تقنية فيها قد تتسبب باحتراقها.

فبحسب موقع "بلومبرغ" الأمريكي، ونقلا عن الممثل الرسمي للشركة، جان إيف جو، فإن حوالي مليون سيارة قد تم سحبها من الأسواق.

وأضاف الممثل الرسمي للشركة، بأنه سيتم سحب حوالي 554 ألف سيارة من اليابان، و 192 ألف سيارة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف بأنه تم تسجيل حالة واحدة أدت لاحتراق السيارة دون وقوع ضحايا.

© AFP 2018 / HOANG DINH NAM تويوتا تستدعي 181 ألف سيارة في الصين بسبب عيوب في الصناعة

ووفقا للشركة، فإن الأسلاك الواصلة بين محرك السيارة بوحدة التحكم، تتعرض للتآكل بمرور الوقت، مما قد يتسبب بحدوث ماس كهربائي واشتعال السيارة أو حتى نشوب حريق فيها.

وتضمنت قائمة السيارات التي تم سحبها سيارات من الجيل الآخير من نوع "Prius" بما في ذلك نسخة السيارة الكهربائية، والنموذج الجديد من "C-HR"، والذي تم إنتاجه قبل مايو/أيار من هذا العام.

وتم إنتاج أحدث جيل من طراز "Prius" في العام 2015، و "C-HR" في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتعتبر "تويوتا موتورز" زعيم صناعة السيارات اليابانية وتأسست في العام 1937.