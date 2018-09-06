سياسة الحماية التجارية تلقي بظلالها على مصانع أكبر اقتصاد أوروبي

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية على غير المتوقع في يوليو/ تموز، بسبب ضعف الطلب الخارجي، وذلك في علامة جديدة على أن المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي تتأثر سلبا بسياسات الحماية التجارية.

وقال معهد الإحصاء الاتحادي إن عقود السلع الألمانية الصنع انخفضت 0.9 بالمئة بعد هبوطها 3.9 بالمئة وفقا للبيانات المعدلة للشهر السابق.

تخالف القراءة تقديرات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" حيث توقعوا ارتفاعا نسبته 1.8 بالمئة.

© REUTERS / YVES HERMAN ألمانيا: نعمل على مقترحات حول أنظمة مصرفية مستقلة عن نظام "سويفت"

وأشارت البيانات إلى أن الطلبيات الخارجية هبطت 3.4 بالمئة، وجاء أكبر انخفاض في الطلب من الزبائن خارج منطقة اليورو. وارتفعت الطلبيات المحلية 2.4 بالمئة.

وأضافت وزارة الاقتصاد بأن الضبابية المرتبطة بالتجارة الخارجية هي السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلبيات في ستة من الأشهر السبعة الأخيرة.

وقالت الوزارة: "الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية تباطأت بشكل ملحوظ منذ بداية العام بعد أداء نشط جدا في النصف الثاني من 2017".

وأضافت: "الضبابية السائدة على الصعيد العالمي والناجمة عن النزاعات التجارية ربما كان لها دور هنا".