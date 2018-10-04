وزارات وسفارات... 400 مشارك في ندوة دولية حول المناطق الحرة في تونس

عقدت في مدينة بنزرت التونسية، اليوم الخميس، ندوة دولية تحت عنوان "المناطق الحرة رافد للتنمية الاقتصادية" احتفالا بمرور 25 سنة على انبعاث نظم فضاء الأنشطة الاقتصادية في بنزرت.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه حضر الندوة التي أشرف على افتتاحها السيد سليم الفرياني وزير الصناع أكثر من 400 مشارك، بينهم ممثلون عن وزارات، سفارات، غرف تجارية مشتركة، أصحاب مؤسسات، هياكل وطنية ودولية لمساندة ودفع الاستثمارات، إلى جانب المؤسسات المنتصبة داخل الفضاء "60 مستثمرا أجنبيا" والمساهمين في شركة تنمية واستغلال فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت من بنوك وشركات عمومية وخاصة، إضافة إلى خبراء دوليين وممثلين عن عدة مناطق حرة ومنظمات دولية.

وأسهمت المداخلات الدور الفعال للمناطق الحرة في تطوير الاستثمارات والصادرات، وخلق مواطن الشغل ودفع الاقتصاد العالمي.

تضمن برنامج الملتقى محوريين أساسيين، اهتم الأول بدور المناطق الحرة في النمو الاقتصادي، أما المحور الثاني فقد خصّص لواقع وآفاق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس مع عرض تجارب وشهادات لمناطق حرة عالمية ولمؤسسات منتصبة داخل المناطق الحرة.

وأجمع المتدخلون على ما حققته تونس في مجال النهوض بالاستثمارات والصادرات، والانفتاح على تجارب دولية مماثلة في مجال جلب واستقطاب الاستثمارات.