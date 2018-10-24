صعود بورصة الكويت وتراجع أسهم السعودية وقطر ومصر

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الثلاثاء، إن السلطات السعودية نفذت "أسوأ تستر على الإطلاق" في مقتل خاشقجي مع تعهد الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الدخول لبعض من يعتقد ضلوعهم.
وفي مصر، هوى المؤشر الرئيسي 2.5 بالمئة مع تراجع 26 من أسهمه الثلاثين. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 3.2 بالمئة.
وتواصلت خسائر البورصة القطرية، المتفوقة خليجيا هذا العام، لتهبط 1.1 بالمئة بعد ما قال المحللون إنه بيع لجني الأرباح.
وانخفض سهم صناعات قطر، المرتفع 43.3 بالمئة هذا العام، 2.1 بالمئة ونزل سهم أريد للاتصالات 3.1 بالمئة.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.8 بالمئة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 7.8 بالمئة.
وتأثر مؤشر دبي سلبا بالأداء الضعيف لأسهم الشركات العقارية لينزل 0.6 بالمئة. وهبط سهم الاتحاد العقارية اثنين بالمئة وإعمار العقارية ثلاثة بالمئة.
وفي الكويت، ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5209 نقاط.
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