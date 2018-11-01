تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وسجل عدد الأمريكيين الذين يتلقون إعانة البطالة أدنى معدل في أكثر من 45 عاما مما يشير إلى مزيد من تحسن أوضاع سوق العمل.

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

© REUTERS / Brendan McDermid طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى خلال 49 عاما

وجرى تعديل بيانات الأسبوع الماضي لتظهر زيادة قدرها ألف طلب عن المعلن في السابق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وانخفض عدد الطلبات إلى 202 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1969.

وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 1750 طلبا إلى 213 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.7 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول وهو أدنى مستوى في نحو 49 عاما.

ويُنظر إلى سوق العمل الأمريكية أنها عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه حيث سجل عدد الوظائف الشاغرة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.14 مليون وظيفة مما يشير إلى نقص في العمالة الماهرة.