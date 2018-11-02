إعلام: ترامب يعقد اتفاقية تجارية جديدة مع الصين قريبا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "مجموعة العشرين"، حيث أمر بإعداد شروط صفقة محتملة.

© REUTERS / POOL مع اقتراب لقاء ترامب وشي... وكالة تكشف عن مخطط أمريكي جديد ضد الصين

ونقلت وكالة " بلومبرغ " أن المحادثات الهاتفية للرئيسين الأمريكي والصيني، والتي وصفها ترامب بـ "المطولة والجيدة"، أصبحت شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق محتمل.

وأجرى شي جين بينغ ودونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، محادثة هاتفية أعلن الزعيمان خلالها استعدادهم لعقد اجتماع على هامش قمة "مجموعة العشرين" الذي يجري في الأرجنتين من 30 نوفمبر/تشرين الثاني — 1 ديسمبر/كانون الأول. وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن كلا الزعيمين لديهما آمال إيجابية فيما يتعلق بتطور علاقات الصحية والواثقة بين البلدين، فضلا عن توسيع التعاون التجاري والاقتصادي.

وقال ترامب بدوره، إن الولايات المتحدة تعطي أهمية كبيرة للعلاقات التجارية مع الصين، وعلى استعداد لمواصلة توسيع الصادرات إلى البلد.

وقد بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد 6 يوليو/تموز 2018، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين، في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، دخلت الرسوم الجديدة للولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة على بضائع من الصين بحجم واردات حتى 200 مليار دولار في السنة حيز التنفيذ.

وردا على ذلك، فرضت الصين رسوما بنسبة 10 في المئة و5 في المئة على واردات الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.