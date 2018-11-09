انخفاض أسعار النفط على خلفية زيادة المعروض العالمي

نيويورك — سبوتنيك. وتركز السوق على إنتاح الخام الأمريكي الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا ودلائل من العراق ودولة الإمارات العربية وإندونيسيا على أن الإنتاج سينمو في 2019 بوتيرة أسرع من المتوقع.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.42 دولار، أو 1.97 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.65 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف أغسطس/آب.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الـ 14 من مارس/آذار
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