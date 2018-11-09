انخفاض أسعار النفط على خلفية زيادة المعروض العالمي

هبطت أسعار النفط حوالي 2 في المئة، يوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على تضخم المعروض العالمي من الخام الذي يتزايد بوتيرة أسرع مما توقع الكثيرون.

نيويورك — سبوتنيك. وتركز السوق على إنتاح الخام الأمريكي الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا ودلائل من العراق ودولة الإمارات العربية وإندونيسيا على أن الإنتاج سينمو في 2019 بوتيرة أسرع من المتوقع.

© REUTERS / JOE SKIPPER بولتون: العقوبات ضد إيران تؤثر على سوق النفط وموسكو وواشنطن تكسبان من هذه الخطوة

وبحسب وكالة "رويترز"، قال متعاملون إن سوق النفط تتضرر من زيادات في المخزونات الأمريكية وارتفاع إنتاج منظمة أوبك وتخفيف العقوبات على إيران

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.42 دولار، أو 1.97 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.65 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف أغسطس/آب.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.67 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الـ 14 من مارس/آذار