تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد عن 5 % على خلفية تصريحات وزير النفط السعودي

موسكو — سبوتنيك. واعتبارا من 13:35 بتوقيت موسكو، سجلت العقود الآجلة لشهر شباط/ فبراير لمزيج خام "برنت" تراجعا اليوم الخميس، بنسبة 4.6 بالمئة إلى 58.66 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لشهر كانون الثاني/ يناير لخام "غرب تكساس" تراجعت بنسبة 4.7 بالمئة إلى 50.41 دولار للبرميل.
وقال الفالح إنه لا يوجد اتفاق على مستوى إنتاج "أوبك+" النفط في عام 2019، ولكن هناك مقترحات مختلفة فقط، مشيرا إلى أن، "أوبك +" تناقش انخفاض الإنتاج بمقدار 0.5 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، واصفا تخفيض الإنتاج بحجم 1 مليون برميل يوميا بالمناسب.
وتبحث قضية خفض إنتاج النفط اليوم الخميس، في فيينا، خلال مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وثم سيجري بحثها من قبل جميع دول "أوبك+" يوم غد الجمعة.
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