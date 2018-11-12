ترامب يأمل ألا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن لا تتخذ منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية قرارا بتخفيض إنتاج النفط، مؤكدا أن أسعار النفط يجب أن تكون أقل بكثير بناء على العرض.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين "آمل أن لا تخفض السعودية وأوبك إنتاج النفط، أسعار النفط يجب أن تكون أقل بكثير بناء على العرض".

يتبع…