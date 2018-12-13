واردات الولايات المتحدة من النفط تنخفض بأكثر من 3 مرات

أفادت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة خفضت وارداتها الصافية من النفط بأكثر من 3 مرات على مدى السنوات العشر الماضية، وأصبحت في الآونة الأخيرة مصدرا صافيا للنفط.