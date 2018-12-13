واردات الولايات المتحدة من النفط تنخفض بأكثر من 3 مرات

موسكو — سبوتنيك. ذكر خبراء الوكالة الدولية للطاقة في تقريرهم لشهر كانون الأول/ ديسمبر أنه "وفقا لإدارة معلومات الطاقة، بوزارة الطاقة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة أصبحت في الأسبوع الماضي مصدرا صافيا للنفط ومنتجاته، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1991".
وخلص التقرير إلى أنه "بما أن إنتاج النفط الأمريكي ينمو باطراد، فإن الواردات الصافية ستنخفض، في حين أن الصادرات سوف تزيد، مما يخلق تنافسا في العديد من الأسواق، بما في ذلك البلدان التي اجتمعت الأسبوع الماضي في فيينا (أعضاء أوبك +)".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد دعا، في وقت سابق، الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى خفض أسعار النفط.
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