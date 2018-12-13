"المركزي التركي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تراجع التضخم

واستقر سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمئة، ليظل مرتفعا 11.25 نقطة مئوية منذ بداية العام الجاري، لمواجهة التضخم المتصاعد ودعم العملة التي فقدت في مرحلة ما نحو نصف قيمتها أمام الدولار، بحسب "رويترز".
وفي بيانات سابقة، قالت اللجنة إنها ستبقي على السياسة المشددة "بشكل حازم"، لكن هذه الكلمة غابت عن البيان هذه المرة.
وارتفعت الليرة التركية إلى 5.3050 ليرة للدولار عقب القرار، من 5.3560 ليرة للدولار قبله مباشرة. وبحلول الساعة 1358 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 5.3285 ليرة للدولار.
وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني بدعم من تخفيضات ضريبية وخصومات في أسعار منتجات وارتفاع الليرة. وأثار ذلك مخاوف بين المستثمرين من تيسير نقدي مبكر.
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