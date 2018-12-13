"المركزي التركي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كالمتوقع، اليوم الخميس، بعد تراجع التضخم من ذروته في 15 عاما، لكن تغييرا في لهجة بيان السياسة النقدية الصادر من البنك يشير إلى تيسير نقدي محتمل في المستقبل.

واستقر سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمئة، ليظل مرتفعا 11.25 نقطة مئوية منذ بداية العام الجاري، لمواجهة التضخم المتصاعد ودعم العملة التي فقدت في مرحلة ما نحو نصف قيمتها أمام الدولار، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Murad Sezer بعد عطلة استمرت أسبوعا... الليرة التركية تهبط 3% مع استئناف التداول

وقالت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي في بيان "قررت اللجنة الإبقاء على موقف السياسة النقدية المشددة لحين ظهور تحسن كبير على آفاق التضخم".

وفي بيانات سابقة، قالت اللجنة إنها ستبقي على السياسة المشددة "بشكل حازم"، لكن هذه الكلمة غابت عن البيان هذه المرة.

وارتفعت الليرة التركية إلى 5.3050 ليرة للدولار عقب القرار، من 5.3560 ليرة للدولار قبله مباشرة. وبحلول الساعة 1358 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 5.3285 ليرة للدولار.

وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني بدعم من تخفيضات ضريبية وخصومات في أسعار منتجات وارتفاع الليرة. وأثار ذلك مخاوف بين المستثمرين من تيسير نقدي مبكر.