"جينيل إنرجي" تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي في 2019

قالت "جينيل إنرجي" المنتجة للنفط، والتي تتركز أنشطتها في إقليم كردستان العراق، إنها تتوقع زيادة إنتاجها في 2019 إلى نحو 37 ألف برميل يوميا.

أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة حتى إذا هبطت أسعار الخام إلى 20 دولارا للبرميل.

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وتزيد "جينيل" إنتاجها في حقلي طاوكي وطق طق من خلال آبار جديدة، وقالت إنها تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة في 2019 تزيد على 100 مليون دولار عند متوسط 45 دولارا لبرميل النفط.

وكان لدى الشركة سيولة نقدية بقيمة 164 مليون دولار في عام 2018 عندما تجاوزت أسعار النفط الخام 86 دولارا للبرميل، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنها تخطط هذا العام لحفر ثلاثة آبار إضافية في طق طق وعدد غير معلن عنه من الآبار في طاوكي، وإن كان التركيز في طاوكي سيكون على تعزيز الاستخراج من الحقول المنتجة.