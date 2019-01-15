رئيس البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع

وأبلغ دراجي مشرعين بأن التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو جاءت أضعف من التوقعات في الآونة الأخيرة وأن الضبابية وبالتحديد ذات الصلة بالعوامل الدولية، ما زالت سائدة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد انخفضت أمس الاثنين بفعل بيانات تجارة صينية ضعيفة على غير المتوقع، بعد ارتفاعها على مدى أربع جلسات، وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الفاخرة الهبوط وسط قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي والأرباح الأضعف من التوقعات.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن البنك المركزي الأوروبي أرسل خطابات نصية إلى جميع البنوك التي يشرف عليها في ديسمبر/ كانون الثاني، كجزء من برنامج مستمر للحد من مخاطر القروض السيئة.
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