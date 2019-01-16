ألمانيا والصين بصدد إبرام اتفاقيتين لتعزيز التعاون في القطاع المالي

أظهرت وثيقة حكومية ألمانية أن ألمانيا والصين تريدان توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون بينهما في القطاع المالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتعتبر الاتفاقيتان جزءا من الجهود التي يبذلها وزير المالية الألماني أولاف شولز لإقناع الصين من خلال الحوار بأن فتح اقتصادها أمام الشركات الأجنبية يصب في صالحها، كما نقلت وكالة "رويترز".

وسيحضر شولز مناسبة التوقيع يوم الجمعة في بكين، حيث ستوقع هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية الاتفاقيتين، بحسب الوثيقة الحكومية.

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وأظهرت الوثيقة أن الاتفاقية الأولى ستُوقع مع اللجنة المنظمة للبنوك والتأمين في الصين لتعزيز التعاون، بينما سيتم توقيع الاتفاقية الثانية مع اللجنة المنظمة للأوراق المالية.