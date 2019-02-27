أسعار النفط في صعود مع دعم من "أوبك" ضد قرار ترامب

صعد النفط للجلسة الثانية اليوم الأربعاء، مدعوما بتراجع مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة وبعد أن بدت السعودية غير مذعنة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك للحيلولة دون زيادات أشد في الأسعار.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن "أوبك" وحلفاءها "يأخذون الأمور ببساطة" ردا على "تغريدة" من ترامب يوم الاثنين دعا فيها المنظمة لتخفيف قيودها على إنتاج الخام.

© Sputnik . Vitaliy Belousov وزير الطاقة السعودي يرد على ترامب ويؤكد أن دول "أوبك" تتبع نهجا متوازنا

وارتفع سعر النفط نحو الربع منذ بداية العام الجاري، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع منتجين آخرين مثل روسيا وسلطنة عمان على خفض الإنتاج لتحاشي تنامي فائض عالمي، ولاسيما في ظل طفرة الإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة 1255 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 91 سنتا إلى 66.12 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 1.13 دولار إلى 56.63 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا المحلل في "بي.في.ام أويل أسوسيتس" "ترامب غرد وأوبك ردت. لم تكن الرسالة التي أراد سماعها ولذا فإن القصة لم تنته بعد."

وكان ترامب قد غرد يوم الاثنين، محذرا من خطر ارتفاع أسعار النفط ودعا "أوبك" إلى "أخذ الأمور ببساطة"، وهو ما أوقد شرارة أكبر انخفاض ليوم واحد في سعر العقود الآجلة هذا العام، بحسب مانقلت "رويترز".

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وقال كومرتس بنك "تغريدة ترامب ترجع على الأرجح وبشكل خاص إلى الزيادة الحادة في أسعار البنزين الأمريكية."

وارتفعت أسعار عقود البنزين الأمريكية أكثر من 16 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع زيادة بنحو ستة بالمئة في عقود الخام الأمريكي.