انخفاض الدخل الشخصي في أمريكا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في يناير/ كانون الثاني، مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".

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وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير.

ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير، لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما، وانتهى في الخامس والعشرين من يناير.

وقالت إن انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر. وذلك هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر/ أيلول 2009 وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر.