وكالة: من المرجح تأجيل قرار "أوبك" بشأن سياسة الإنتاج

قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أنه من المحتمل أن تؤجل المنظمة الدولية قرارها بشأن سياسة الإنتاج إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل.

© Sputnik . Igor Zarembo روسيا تتجاوز السعودية في إنتاج النفط

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك" اليوم الاثنين، قولها إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في الاجتماع المقرر في أبريل/ نيسان المقبل.

ولفتت المصادر الثلاثة إلى أنه سيكون من السابق جدا لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.

وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق على سياسة الإنتاج من قبل التحالف المعروف باسم (أوبك+) في يونيو، وأن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن.

وتابعت المصادر: "لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا العضوين في المنظمة".

وذكر أحد مصادر "أوبك" لـ"رويترز": "القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو.

وأضاف: "ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لشهر أبريل، وما سيتم فقط هو مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها".