الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقا للسماء المفتوحة

وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا واسعا للخدمات الجوية مع قطر، اليوم الاثنين، يسمح لشركات الطيران القطرية ونظيراتها الأوروبية بالاستخدام غير المحدود للمجال الجوي لبعضهم البعض.

وقالت وزارة النقل القطرية إن الاتفاقية الشاملة لخدمات النقل الجوي بين قطر والاتحاد الأوروبي "توفر مستوى جديدا من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر".

وتابعت "سيتخذ الطرفان عدّة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى البيئة وحماية المستهلك"

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية مراسم توقيع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي التي ستساهم في زيادة حركة النقل والسياحة والتبادل التجاري بين #الدوحة والعواصم الأوروبية. @MOTC_QAhttps://t.co/Io2ay2ORDa pic.twitter.com/eahjgPCpHA — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) ٤ مارس ٢٠١٩

​أضافت أن هذه الاتفاقية "تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي".

#AviationStrategyEU aims to ensure the best connectivity for passengers & businesses, whilst maintaining high standards for safety, fair competition, the environment & social issues. Today the EU & the State of Qatar initialled an EU aviation agreement: https://t.co/6kxZszeyGb pic.twitter.com/2uomNIGuN0 — EU Transport (@Transport_EU) ٤ مارس ٢٠١٩

​يذكر أن قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول، وتمتلك حكومتها شركة الخطوط الجوية القطرية.