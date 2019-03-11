الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة وتنهي خسائر استمرت 5 أيام

قفزت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، حيث قاد قطاع التكنولوجيا تعافيا واسع النطاق بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر.

وبحسب "رويترز"، فإن صعود المؤشر داو كان محدودا بفعل هبوط أسهم بوينغ بعد حادث تحطم طائرة في إثيوبيا

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 200.64 نقطة، أو ما يعادل 0.79 بالمئة، إلى 25650.88 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.23 نقطة، أو 1.47 بالمئة، إلى 2783.3 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.92 نقطة، أو 2.02 نقطة، إلى 7558.06 نقطة.