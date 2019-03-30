العثور على ماسة ضخمة في جنوب أفريقيا (صور)

عثرت شركة "بترا دايموندز" في منجم في جنوب أفريقيا، على ماسة ضخمة عيار 425 قيراطا.

وقد تم اكتشاف ماسة ضخمة بيضاء اللون كهذه عام 1902 في نفس المنجم "كولينان"، بحسب "بلومبرغ".

Petra Diamonds needed this… recovers 425-carat type II diamond at Cullinan today pic.twitter.com/aHCoCnWV8K — Paul Zimnisky, CFA (@paulzimnisky) March 29, 2019

وجاء الاكتشاف في وقته، لمعاناة الشركة من ديون كثيرة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بفشل عمليات التنقيب باكتشاف ثروات بموقع التنقيب.

Petra is pleased to announce that it recovered a 425.10 carat Type II gem quality diamond earlier today at its #Cullinan Diamond Mine pic.twitter.com/9gBSfRC4Gs — Petra Diamonds (@Petra_Diamonds) March 29, 2019

وأسهم اكتشاف الشركة للماسة العملاقة في ارتفاع سهمها بنسبة 7.7 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ 16 عاما، في حين كانت تعاني العام الماضي من الديون التي تراكمت عليها لمصروفات أنفقتها على تحديث المنجم.

في سياق آخر، تم العثور على ماسة في أكتوبر/تشرين الأول في بشمال غرب كندا، وزنها 552 قيراط، أي 110.4 غرام.

كما تم طرح في دار مزادات للبيع في جنيف، ألماسة وردية شديدة الندرة تزن نحو 19 قيراطا، من المتوقع أن يصل سعرها إلى 50 مليون دولار.