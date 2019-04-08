"نوفاتيك" الروسية بصدد تدشين عملية التنقيب في لبنان خلال أشهر

أعلن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، أن الكنسورتيوم المكون من 3 شركات عالمية، وهي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية يعتزم خلال الأشهر المقبلة تدشين عملية التنقيب في حقول الطاقة اللبنانية.

© Sputnik . Zahraa al- Amir صحيفة: لبنان على موعد مع إجراءات قاسية . وقال شقير في كلمة له خلال فعاليات الجلسة الـ12 لمجلس الأعمال الروسي — العربي في موسكو اليوم: "الكل يعرف أن لبنان سينضم إلى الدول المنتجة للغاز والنفط، وبدأ كنسورتيوم من ثلاث شركات وهي "توتال" وشركة "إيني" وشركة "نوفاتيك" الروسية ، وإن شاء الله خلال الأشهر ستبدأ بالتنقيب، ومن المنتظر أنه خلال 6 أشهر ستبدأ بالاستكشاف الأول".

يشار إلى أنه بعد سنوات من الخلافات السياسية التي أدت إلى تأخير البرنامج البترولي اللبناني، يتضح حاليا أن الكونسورتيوم المتكون من شركات توتال الفرنسية وإينى الإيطالية ونوفاتيك الروسية من المخطط أن يباشر الحفر خلال الربع الرابع من عام 2019 في بلوك رقم 4 في المياه الشمالية للمنطقة الاقتصادية.

واتفق أعضاء الكونسورتيوم أن تقوم "توتال" بالحفر في بلوك رقم 4. ومن المعروف أن الكونسورتيوم كان فاز أيضا بالاستكشاف والتنقيب فى بلوك رقم 9 الجنوبي.