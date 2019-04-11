روسيا تقلص إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل في اليوم

أفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة، بأن دولا خارج "أوبك" نفذت في شهر مارس/آذار اتفاق خفض إنتاج النفط بنسبة 64 في المئة، بما في ذلك روسيا، التي نفذت الاتفاق بنسبة 52 في المئة.

© REUTERS / Ramzi Boudina أوبك تخفض توقعاتها لنمو العرض على النفط من خارج المنظمة في 2019

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، فقد خفضت الدول خارج "أوبك" الإنتاج في إطار الصفقة بمقدار 250 ألف برميل يوميا إلى المستوى المستهدف، ليصل إلى 18.55 ألف برميل يوميا. وعلى وجه الخصوص، خفضت روسيا الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يوميا — ليصل إلى 11.63 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى اثنين في المئة، يوم الاثنين الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، بفعل توقعات بتقلص الإمدادات العالمية جراء القتال الدائر في ليبيا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة "أوبك +" في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بمجموعه 1.2 مليون برميل يومياً، منها 228 ألفا على عاتق روسيا، وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.