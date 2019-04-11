روسيا تقلص إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل في اليوم

وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى اثنين في المئة، يوم الاثنين الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، بفعل توقعات بتقلص الإمدادات العالمية جراء القتال الدائر في ليبيا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة "أوبك +" في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بمجموعه 1.2 مليون برميل يومياً، منها 228 ألفا على عاتق روسيا، وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.
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