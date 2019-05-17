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14:38 17 مايو/ أيار 2019
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    منظمة صندوق النقد الدولي

    "النقد الدولي" يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر

    © AFP 2019 / ZACH GIBSON
    اقتصاد
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    أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، موافقته على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر.

    وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية أن بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

    القاهرة
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأضافت الوكالة، بحسب ما نشر موقع "أخبار اليوم"، أنه "قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، بزيارة مصر في الفترة من 5 — 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

    وتابعت: "ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي".

    وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، إن "السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين".

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    أخبار مصر, صندوق النقد الدولي, مصر
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