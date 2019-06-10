الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار الأمريكي، مجددا أمام الجنيه المصري، بعد استقراره خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران 2019، بقيمة بلغت قرشين، بحسب بوابة "أخبار اليوم" (حكومية).

وتراجع سعر صرف الدولار نحو 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر، نحو 16.67 جنيه للشراء 16.77 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الدولار سجل نحو 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيها للبيع، في البنوك في بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وكان خبراء مصرفيون أرجعوا تهاوي الدولار لأدني مستوي له منذ الأسابيع الماضية وحتي اليوم، لزيادة المعروض من النقد الأجنبي بخزائن الجهاز المصرفي.

كما زاد حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليقترب من 45 مليار دولار بالتزامن مع قرب اتمام أخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار وإشادة الصندوق بمنجزات البرنامج الإصلاحي للحكومة.

من جهته، أكد بنك ستاندرد تشارترد، اليوم الأحد، استمرار تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي ينتهي في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعوما بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة، فضلا عن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط.

وقال إن الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولا من 103.5% في يونيو 2017.