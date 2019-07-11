"بيتكوين" تواصل خسائرها بعد تعليق مشروع "فيسبوك ليبرا"

هبطت عملة "بيتكوين" الرقمية بنحو 8 %، اليوم الخميس، لتواصل تكبد خسائر بعد يوم من دعوة جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى وقف مشروع عملة ليبرا المشفرة لفيسبوك لحين معالجة مخاوف تتعلق بقضايا مثل الخصوصية وغسل الأموال.

انخفضت ببتكوين، أصل العملات المشفرة، 7.7 في المئة إلى 11 ألفا و164 دولارا في التعاملات الصباحية المبكرة، بعد أن تراجعت 3.8 في المئة أمس الأربعاء، عقب شهادة أدلى بها باول بشأن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.

وتراجعت العملة المشفرة في أحدث التعاملات 4.5 في المئة.

وهبطت عملات مشفرة أخرى كبيرة من بينها إيثريوم وريبل بمستويات مماثلة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال كريج إيرلام محلل الأسواق لدى منصة تداول الصرف الأجنبي لدى أواندا: "هذا رد مباشر على شهادة باول والتعليقات بشأن "فيسبوك ليبرا" وتداعياتها المحتملة على كامل مجال العملات المشفرة".

وأبلغ باول اللجنة: "ليبرا تثير الكثير من المخاوف المهمة بشأن الخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلكين والاستقرار المالي"، مضيفا أنه لا يعتقد أن المشروع قد يمضي قدما ما لم تتم معالجة تلك المخاوف.

وقفزت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة، قرابة 55 في المئة في تسعة أيام بعد أن كشفت "فيسبوك" عن خططها بشأن "ليبرا" في 18 يونيو/ حزيران، ولامست أعلى مستوى في 18 شهرا عند نحو 14 ألف دولار.

وعزز المشروع الآمال في أن العملات المشفرة قد تكتسب مزيدا من القبول.