"ليبرا" في مواجهة "بيتكوين"... "فيسبوك" يكشف عن عملة رقمية جديدة

كشف موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن خططه لإنشاء عملية رقمية جديدة، على غرار عملة "بيتكوين"، التي قد تدفع بالمزيد من التجارة الإلكترونية على خدماتها، وأن تعزز من الإعلانات عبر منصاتها.

كما أعلن مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن منظمة غير هادفة للربح تحمل اسم "ليبرا" بمشاركة 27 مؤسسة عالمية.

وبخلاف "ليبرا"، فقد أعلن زوكربرغ عن تأسيس شركة فرعية مستقلة تدعى"كليبرا"، ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدمين إرسال العملة الرقمية "ليبرا"، وإنفاقها بدءا بمحفظة إلكترونية ستكون متاحة في تطبيقات "واتسآب" و"ميسنجر"، على أن تكون متاحة بعد ذلك كتطبيق مستقل على الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن اتحاد "ليبرا" يتألف من مجموعة من الشركات الموزعة والمتنوعة جغرافيا، إلى جانب المنظمات غير الربحية، والمتعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك "باي بال" و"ماستر كارد" و"فودافون" و"أوبر" و"سبوتيفاي" و"فيزا" و"إي باي" و"بوكينغ" و"كوين باي".

الهدف من "ليبرا"

وشرح مارك زوكربيرغ أن مهمة منظمة "ليبرا"، تتمثل في إنشاء بنية تحتية مالية عالمية بسيطة، تمكن مليارات الأشخاص حول العالم من الدفع باستخدام العملة الرقمية الجديدة، مدعومة بتقنية "بلوك تشين".

وأضاف "زوكربيرج": "يمكن أن يكون للدفع عبر الهاتف الذكي تأثير إيجابي مهم على حياة الناس، لأنك لست مضطرا دائما إلى حمل الأموال النقدية أو دفع رسوم إضافية مقابل التحويلات، فهذا مهم للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى البنوك التقليدية أو الخدمات المالية، ولكن يوجد في الوقت الحالي حوالي مليار شخص ليس لديهم حساب بنكي ولكن لديهم هاتف محمول".

وعن الهدف من إطلاق "ليبرا"، قال "إننا نطمح إلى التسهيل على الجميع إرسال الأموال واستلامها تماما، مثلما تستخدم تطبيقاتنا لمشاركة الرسائل والصور على الفور".

وأوضح أن "شركة "كليبرا" ستكون مثل مقدمي خدمات الدفع الاخرى، وأن أي معلومات يشاركها المستخدمون معها ستكون منفصلة عن المعلومات التي تشاركها على "فيسبوك".

وأضاف: "في البداية ستركز خدمات "كليبرا" على إرسال الأموال، على أن تتيح بعد ذلك خدمات أخرى للقطاع التجاري وقطاع الأعمال، مثل دفع الفواتير وغيرها من الخدمات المالية".

عملة آمنة وموعد إطلاقها

وأوضح مارك زوكربيرغ أن "الدفع عبر "ليبرا" سيكون اعتمادا على تقنية "بلوك تشين"، ما يجعلها متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت ولديه رسوم وتكاليف منخفضة. وهو مضمون من خلال التشفير الذي يساعد على الحفاظ على نقودك بأمان".

وعن تأمين البيانات، قال إنه "سيتم تخصيص فريق من الخبراء في ادارة المخاطر يركز على منع الناس من استخدام "كليبرا" لأغراض الاحتيال، وأنه اذا فقد أي عميل عملاته الرقمية "ليبرا" بطرق احتيالية سيقوم "فيسبوك" بتعويضه عنها.

ويستهدف "فيسبوك" زيادة عدد الأعضاء من المؤسسات في اتحاد "ليبرا" إلى 100 عضو بحلول العام المقبل.

من المقرر إطلاق العملة الرقمية، "ليبرا" في وقت ما خلال الستة إلى 12 شهرا القادمة، أي مع حلول العام المقبل 2020.