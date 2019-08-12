وزير النفط الكويتي: 160% التزام الكويت بخفض الإنتاج بين دول "أوبك"

أعلن وزیر النفط الكویتي الدكتور خالد الفاضل، الیوم الاثنین، أن التزام الكویت بتطبیق اتفاق خفض الإنتاج بین الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وصل إلى حوالي 160% في یولیو/تموز الماضي.

وتابع الفاضل في تصریح صحفي أن من الناحیة الفنیة المرتبطة تحدیدا بمؤشرات أداء أسواق النفط، فإنه حتى الآن وبالرغم من الانخفاض الأخیر في الأسعار، إلا أن أسواق النفط ما زالت مدعومة بشكل أساسي بالالتزام غیر المسبوق في تطبیق اتفاق خفض الإنتاج بین دول "أوبك".

وشدد وزير النفط الكويتي على استمرار الكویت بدورھا كاملا بالالتزام بتعھداتھا لإنجاح ھذا الاتفاق التاریخي وإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمیة، كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار الفاضل إلى أن مؤشرات أداء أسواق النفط العالمیة ما زالت شبه مستقرة، وأن الطلب العالمي للنفط مقبول، ومن المفترض أن یتعافى خلال الأشھر القادمة بالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخرا لأسعار النفط، وأن المبالغة في تقدیر المخاوف الاقتصادیة العالمیة تؤثر سلبا على استقرار أسواق النفط.

وحول أھم المؤشرات الفنیة لقیاس أداء أسواق النفط، قال الفاضل إن الفائض بالمخزون النفطي ما زال في مستویات مستقرة ویتجه نحو المزید من الانخفاض التدریجي، وأن ھناك عدة عوامل إیجابیة أخرى وأھمھا أن الطلب على النفط یشھد ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام بسبب انتھاء موسم الصیانة الدوریة للمصافي حول العالم، وكذلك دخول العدید من المصافي الجدیدة الخدمة في آسیا والشرق الأوسط بحلول الربع الرابع من ھذا العام.

ونوه وزير النفط الكويتي إلى أن ھناك الكثیر من المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي مؤخرا، وأن ھذه المخاوف قد ألقت بظلالھا على بورصات الأسھم العالمیة وبالتالي على بورصات أسواق النفط العالمیة، معربا عن تفاؤله بتحسن أوضاع الأسواق خلال الأشھر المقبلة.