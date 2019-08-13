صحيفة: إنتاج ضخم في مصر يهدد بحدوث أزمة

أعلنت شركة "أسواق" للمعلومات المالية والسلعية، تحقيق مصر أكبر إنتاج من السكر هذا الموسم للمرة الأولى.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، بلغ حجم الإنتاج نحو 2.5 مليون طن بزيادة قدرها 320 ألف طن عن الموسم الماضي الذي بلغ 2.16 مليون طن.

وأتت أسباب زيادة الإنتاج، للاهتمام بزارعة بنجر السكر مما أدى إلى زراعة نحو 584.6 ألف فدان بزيادة حوالي 105 ألف فدان، وذلك بعد نجاح تجربة غرب المنيا في زراعة البنجر (الشمندر) كأول موسم لها بنسب سكر عالية وانخفاض بنسب الشوائب، كما تم زراعة حوالي 248 ألف فدان من قصب السكر بزيادة قدرها 5.5 ألف فدان.

وأضافت الشركة أن الزيادة فى إنتاج السكر تسبب في تكدس مخازن الشركات بالسكر خلال الشهرين الماضيين، مع تراكم أكثر من مليون طن في المخازن وهو ما يهدد الموسم الزراعي الجديد.

ومع ارتفاع تكلفة المحصول بعد تحريك سعر الوقود وثبات سعر توريد الطن عند 650 جنيها للطن للعام الثاني على التوالي بجانب إحجام بعض الشركات عن شراء المحصول الحالي، سيلجأ المزارعون للعزوف عن زراعة بنجر وقصب السكر في الموسم القادم.