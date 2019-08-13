صحيفة: إنتاج ضخم في مصر يهدد بحدوث أزمة

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، بلغ حجم الإنتاج نحو 2.5 مليون طن بزيادة قدرها 320 ألف طن عن الموسم الماضي الذي بلغ 2.16 مليون طن.
وأضافت الشركة أن الزيادة فى إنتاج السكر تسبب في تكدس مخازن الشركات بالسكر خلال الشهرين الماضيين، مع تراكم أكثر من مليون طن في المخازن وهو ما يهدد الموسم الزراعي الجديد.
ومع ارتفاع تكلفة المحصول بعد تحريك سعر الوقود وثبات سعر توريد الطن عند 650 جنيها للطن للعام الثاني على التوالي بجانب إحجام بعض الشركات عن شراء المحصول الحالي، سيلجأ المزارعون للعزوف عن زراعة بنجر وقصب السكر في الموسم القادم.
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