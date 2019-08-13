أسعار النفط تتجاوز حاجز الـ60 دولارا

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 17:01 بتوقيت موسكو ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بنسبة 3.07 في المئة ليصل إلى 60.37 دولار للبرميل الواحد.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10 % على بعض الواردات الصينية، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بما في ذلك منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة وألعاب الفيديو.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 1 آب/ أغسطس، عن عزم الولايات المتحدة في 1 أيلول/ سبتمبر، فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين بقيمة إجمالية قدرها 300 مليار دولار. وعلى هذه الخلفية، قام مصرف الشعب الصيني، بخفض قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي وقت لاحق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الصين في قائمة الدول التي تتلاعب بالعملة، وقالت إنها ستتوجه بهذا الصدد لصندوق النقد الدولي.
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