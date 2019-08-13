أسعار النفط تتجاوز حاجز الـ60 دولارا

ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، ووصل ارتفاعها إلى 3 في المئة عقب الأخبار حول إرجاء واشنطن فرض رسوم على السلع الصينية حتى كانون الأول/ ديسمبر.

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 17:01 بتوقيت موسكو ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بنسبة 3.07 في المئة ليصل إلى 60.37 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/ سبتمبر، لنفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.71 في المئة، ليصل إلى 56.42 دولار للبرميل الواحد. وكان قد ارتفع قبل ذلك وتجاوز هذا الرقم أيضا 3 في المئة، وخلال النهار، كان كلا المؤشرين آخذين في الانخفاض.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10 % على بعض الواردات الصينية، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بما في ذلك منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة وألعاب الفيديو.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 1 آب/ أغسطس، عن عزم الولايات المتحدة في 1 أيلول/ سبتمبر، فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين بقيمة إجمالية قدرها 300 مليار دولار. وعلى هذه الخلفية، قام مصرف الشعب الصيني، بخفض قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي وقت لاحق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الصين في قائمة الدول التي تتلاعب بالعملة، وقالت إنها ستتوجه بهذا الصدد لصندوق النقد الدولي.