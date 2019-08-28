سهولة في التحويل..."تلغرام" يستعد لإطلاق عملته المشفرة

يخطط تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري على أجهزة الهواتف الذكية إصدار عملته الإلكترونية بالإضافة للمحفظة الإلكترونية التي تمكن المتعاملين من تحويل الأموال من أي مكان في العالم.

يسعى تطبيق "تلغرام" لإطلاق عملته الإلكترونية المشفرة والتي ستحمل اسم "Gram"، حيث سيتمكن المتعاملون بهذه العملة من القيام بعمليات مالية دون دفع رسوم للتحويلات الدولية.

كما سيقوم التطبيق بإحداث محفظة إلكترونية لتخزين الأموال عبر منصته.

ويخطط القائمون على العملة المشفرة في الحفاظ على 52 في المئة من أسهمها من أجل حمايتها من المضاربة، وطرح 44 في المئة من أسهمها للبيع في الوقت الذي سيتم الاحتفاظ بـ4 في المئة من الأسهم للعاملين على تطوير البرنامج.

كما خطط القائمون على المشروع طرحه في الشهرين المقبلين، ويتوقع جذب حوالي 500 مليون دولار، مع حد أدنى للشراء يصل لـ20 مليون دولار.

ووفقا للقائمين على المشروع، فإن المشتركين سيحظون بحرية الدفع دون الخضوع لرسوم التحويلات المالية بالإضافة لأنها ستكون متاحة في أي مكان في العالم، ما يمكنهم فعل ذلك بأموال عادية.

وسيتم تصميم النظام من أجل القيام بمليون معاملة في الثانية، وسيحدث تعدين العملة باستخدام طريقة أقل استهلاكا للطاقة من Bitcoin.