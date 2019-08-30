مصرف لبنان: الاحتياطيات الأجنبية تزيد 1.4 مليار دولار

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي زادت نحو 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس/ آب.

وقال حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، في بيان له إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى حوالي 38.66 مليار دولار دون حساب الذهب.

وأضاف البيان، قائلا: "ذلك بنتيجة تدفق ودائع مباشرة إلى مصرف لبنان من القطاع الخاص غير المقيم، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات".

وهوت بعض سندات لبنان الدولارية إلى مستويات منخفضة جديدة في أغسطس/آب الماضي، في حين صعدت تكلفة التأمين على دينه السيادي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، أمس الخميس، عقوبات على جمال ترست بنك اللبناني ووحداته، بزعم تسهيل الأنشطة المالية لجماعة "حزب الله" اللبناني.