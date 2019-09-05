أمريكا والصين تتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مطلع أكتوبر

أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هيه، مكالمة هاتفية صباح اليوم الخميس مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتزر، اتفق عقبها على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في مطلع تشرين الأول / أكتوبر، في واشنطن، وجاء ذلك وفقا التليفزيون الحكومي الصيني.

بكين - سبوتنيك. ووفقا للتلفزيون الحكومي "اتفق الطرفان على عقد الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات التجارية والاقتصادية الرفيعة المستوى في واشنطن في مطلع أكتوبر".

هذا وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستستأنف في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل في واشنطن.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة في وقت سابق عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أمريكية بالإصلاح التجاري.