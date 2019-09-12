وزير الطاقة السعودي: على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

قال الوزير قبيل اجتماع اللجنة الوزارية "لأوبك+"، التي تراقب الالتزام بتخفيضات الإنتاج في أبوظبي، إن "أوبك" وحلفائها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأضاف أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير، بحسب مانقلت "رويترز".

وذكر الوزير أن مجموعة "أوبك+" ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد الاجتماع.

وفي وقت سابق أكد الوزير السعودي، على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، "التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول".

هذا وتستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك لأول مرة، تقوم فيها دولة عربية عضو في منظمة "أوبك" باستضافة فعاليات هذا المؤتمر العريق والبارز.