نوفاك: لم يكن هناك اتصالات جديدة مع وزارة الطاقة السعودية

صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه لا يوجد اتصالات جديدة مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، حول الوضع في البلاد، لكنه لم يستبعد إمكانية حدوث اتصال.

أجاب وزير الطاقة الروسي للصحفيين حول إمكانية إجراء محادثة مع نظيره السعودي، قائلا: "يمكننا التحدث، واختصاصيونا على تواصل هناك، بينما لا توجد معلومات جديدة".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

لتنخفض عمليات إنتاج النفط في منشآت "أرامكو" بمقدار 5 ملايين برميل يوميا، حيث تفاعلت سوق الطاقة العالمية بقلق كبير في الوقت الذي تبذل فيه عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة جهودا لطمأنة الأسواق.

وصرح نوفاك، في وقت سابق، في لقاء مع الصحفيين: "تعرض مواقع الطاقة لمثل هذه الهجمات يؤثر على أمن الطاقة بشكل عام وهذا أمر لا يجب أن يحدث".