ما الفائدة التي ستجنيها مصر وروسيا من منطقة التجارة الحرة؟

قد يتم توقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) في منتصف عام 2020.

وتحدث فلاديمير ليبخين، المدير العام لمعهد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كيف يمكن أن يكون ذلك مفيدًا لكل من روسيا ومصر.

وقال ليبخين لوكالة "سبوتنيك": "تبذل روسيا كل جهد ممكن لتطوير العلاقات مع تلك البلدان التي ترغب في بناء علاقات متبادلة المنفعة معها، بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقمة شنغهاي. في ظروف العقوبات الاقتصادية، هذا مهم بشكل خاص ".

وأضاف الخبير: "بالطبع، ترى مصر، مثلها مثل عدد من الدول الجنوبية الأخرى، في روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا واعدًا لسلعها الخاصة. بالنسبة لروسيا، يعد هذا التعاون مفيدًا أيضًا: يمكن لمصر أن تقدم سلعًا إلى الاتحاد الروسي غير منتجة هنا. في المقام الأول، نحن نتحدث عن المنتجات الزراعية. من ناحية أخرى، مصر مستهلك للأسلحة الروسية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. وربما هذه هي أكبر فائدة لروسيا في التوقيع على على الاتفاقية".

وكان قد أعلن دينيس مانتوروف، رئيس وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، للصحفيين عن خطط لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس.

عقدت الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر في يناير/كانون الثاني 2019. ستوفر الاتفاقية فرصًا جديدة لتطوير وتبسيط التجارة بين المشاركين، حسبما ذكرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا سابقًا.