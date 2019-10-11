أصغر أعضاء "أوبك" تعلن التزامها الكامل بتخفيضات "أوبك+"

أبلغت الجابون "أوبك" في بيان أنها ستلتزم بشكل كامل بتعهدها بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق بشأن الإمدادات أبرم في 2019 بين المنظمة ومنتجين من خارج المنظمة، منهم روسيا.

وجاء في البيان أن وزير النفط والغاز في الجابون، نويل مبومبا، قدم التعهد في مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي يرأس اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق؛ وفقا لـ "رويترز".

والجابون، أحد أصغر أعضاء "أوبك"، لا تنفذ حصتها من اتفاق الإمدادات. وضخت الجابون 199 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول وفقا لبيانات "أوبك"، بما يزيد عن المستوى المستهدف لها بموجب الاتفاق البالغ 181 ألف برميل يوميا.

وتسعى "أوبك" لتعزيز الامتثال قبل الاجتماع القادم للمنظمة لوضع سياسة الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول. وسيراجع الاجتماع الاتفاق الحالي، الذي يدعو لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس/ آذار 2020، وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.

وقال أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو، عن بيان الجابون إنه "يشير إلى الالتزام الصارم لجميع الدول المشاركة في المحافظة على امتثال مستدام وفي التوقيت المناسب بتعديلات الإمدادات قبل المؤتمر الذي ينعقد في ديسمبر (كانون الأول)".

وتجتمع "أوبك" وحلفاؤها في فيينا في 5 و6 من ديسمبر/ كانون الأول. وقال باركيندو أمس الخميس إن تعميق تخفيضات الإنتاج من بين الخيارات التي قد يتخذ الوزراء قرارا بشأنها.