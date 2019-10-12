قيمة الأصول السعودية ترتفع لـ1.06 تريليون دولار في النصف الأول من 2019

أظهرت تقارير سعودية أن قيمة أصول المملكة بلغت نحو 3 تريليونات 989 مليار ريال (1.06 تريليون دولار أمريكي)، بنهاية النصف الأول من 2019، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 1.303 تريليون ريال (347.47 مليار دولار) خلال ذات الفترة.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" المحلية، التي استندت إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وأخرى رسمية، اليوم السبت، ارتفعت نسبة الأصول السعودية للناتج المحلي الإجمالي إلى 306 بالمئة؛ مقارنة بـ 302 بالمئة، خلال الفترة المقابلة من 2018.

ووفقا للصحيفة ، يعود نمو نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي، إلى ارتفاع الأصول السعودية 2.3 بالمئة، بما يعادل 90.07 مليار ريال (24.02 مليار دولار).

كما يعود إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.1 بالمئة، بما يعادل 13.73 مليار ريال (3.66 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأصول السعودية بنهاية النصف الأول 2018 نحو 3899 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي 1289.7 مليار ريال.

وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام هي، "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 10.3 بالمئة من المجموع العام، و"استثمارات الحافظة" الذي تبلغ نسبتها نحو 20.0 بالمئة، و"الاستثمارات الأخرى" التي تشكل نحو 21.4 بالمئة، و"الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 48.2 بالمئة.