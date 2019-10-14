صندوق الاستثمار الروسي: صفقة استئجار طائرات مع السعودية بقيمة 700 مليون دولار

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، إن الصندوق سيعلن، يوم الاثنين، عن صفقة استئجار في مجال الطيران مع شركاء من المملكة العربية السعودية بقيمة 700 مليون دولار.

الرياض-سبوتنيك. وأعلن دميتريف للصحفيين: "في مجال استئجار الطيران. هذه صفقة واحدة مقابل 700 مليون دولار".

وأضاف دميتريف: "سيكون هناك العديد من الصفقات المتعلقة بمجال السكك الحديدية، بالإضافة لصفقة تتعلق بالبتروكيماويات مع شركة "سابك" السعودية".

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، قد صرح بأنه على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، سيتم التوقيع على 10 اتفاقيات بقيمة تصل لأكثر من 2 مليار دولار.

وسيكون أحد هذه الاستثمارات مع أكبر شركة نفط في العالم، وهي شركة "أرامكو" السعودية.

وينظم صندوق الاستثمار بالتعاون مع الجانب السعودي، أعمال منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي سيجمع أكثر من 300 مشارك من كلا البلدين.

حيث سيحضر المنتدى أكبر وفد تمثيلي من رجال الأعمال الروس في تاريخ العلاقات بين الدولتين.