"روسنفط" ترفع متوسط إنتاجها اليومي للنفط والغاز

أفادت شركة "روسنفط"، اليوم الثلاثاء، بأنها زادت متوسط إنتاجها اليومي من الهيدروكربونات في الأرباع الثلاثة من العام الجاري، بنسبة 0.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - إلى 5.78 مليون برميل من معادل النفط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "إنتاج الهيدروكربونات في تسعة أشهر من 2019، بلغ ما يعادل 5.78 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم، وذلك بزيادة بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي الربع الثالث من العام الجاري، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 5.74 مليون برميل من النفط المكافئ، ما يدل على معدل نمو ربع سنوي بنسبة 0.5 بالمئة".

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2018، ازداد متوسط حجم إنتاج الهيدروكربونات اليومي لدى "روسنفط" بـ 1.3 بالمئة، ليبلغ ما يعادل 5.8 مليون برميل من النفط المكافئ.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة "أوبك+" في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017. ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يومياً، من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا. وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.